Concert CTC la Chisinau

Scris pe 08.10.2012 de mallone

Asa cum se anunta si in comunicatul de presa, dupa ani si ani de asteptare si nadajduinta si dupa nenumaratele comentarii cu caracter pozitiv, regasite pe canelele de distributie media si socializare online, Controlul Tehnic de Calitate isi anunta primul concert din capitala megiesilor nostri de peste Prut, concert care va avea loc incepand cu orele 22:00 in The Albion Territory, din Chisinau.

Un warm-up de 120 minute, intre orele 22:00 si 00:00 va fi asigurat de Chionghee, dupa care, timp de 60 de minute, de opening act se va ocupa The Bridge Commitee.

Intre orele 01:00 si 03:00, CTC va fi in centrul atentiei, dand unda verde main act-ul-ui.

Dupa ce main act-ul Controlului Tehnic de Calitate se va fi incheiat, Almost Famous Saints se vor ocupa de After Party.

Pret bilet : 100 lei moldovenesti (MDL) in avans, 120 lei moldovenesti (MDL) in seara evenimentului, numarul biletelor din seara evenimentului fiind limitat.