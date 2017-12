Live: Beardyman

Scris pe 18.11.2010 de DJ Strike

Sambata 20 noiembrie 2010 in Club Midi din Cluj-Napoca, D.U.A. ii prezinta pe Beardyman (UK) - World`s best beatboxer (live act), Marwan (RO) si Jaheyo (RO).

Nu exista modalitate mai buna de a va face o idee despre ce inseamna cu adevarat Beardyman, numai daca veti asista la unul din show-urile lui. Pentru aceia dintre voi care inca nu ati aflat Beardyman este cel mai tare beatboxer de pe planeta si si este protagonistul celor mai inovatoare live act-uri. Beardyman aduce un spectacol unic cu o tehnica impecabila si o creativitate iesita din comun. Show-ul consta intr-o improvizatie de beatbox, live-sampling si o trecere prin toate genurile muzicale. El va crea live toate sunetele si vocile folosite in piesele interpretate. A acompaniat pe scena si a contribuit la albumele unor artisti celebrii precum Fatboy Slim, Andy C, Dj Marky, Groove Armada, Jazzy Jeff, A Skillz.



Warm-up & After Party: Marwan & Jaheyo. Intrare 20 de lei pana la ora 00:00 si 30 dupa.