Turneu Mc Norzeatic si Khidja - Aici acum

Scris pe 06.11.2010 de DJ Strike

Grupul Norzeatic - Khidja pregateste, in cadrul proiectului sau spatial, lansarea modulului Aici acum in mai multe locatii din tara.



Iata desfasuratorul turneului Aici acum:



04.11 - Fabrica, Bucuresti

05.11 - Xen Club, Brasov

06.11 - Flying Time, Sibiu

20.11 - The Roots/Hangou, Constanta

04.12 - Moszkva Cafe, Oradea

11.12 - Scena 8, Craiova

12.12 - Retro Caffe, Ploiesti

16.12 - Control, Bucuresti

17.12 - Setup, Timisoara

18.12 - Fischer's Pub, Deva